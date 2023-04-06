تركيا ترغب في التفاوض بشأن مدفوعات للعراق قبل استئناف تصدير النفط

ذكر مسؤولان تركيان مطلعان، أن تركيا ترغب في التفاوض مع العراق على تسوية من المفترض أن تدفعها قبل إعادة فتح خط نفطي يصدر 400 ألف برميل يوميا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأوقف نزاع قانوني بين الدولتين عمل خط النفط الذي ينقل النفط الخام من إقليم كردستان الذي يحظى بحكم شبه ذاتي في 25 مارس، واتفقت بغداد، التي سيطرت لسنوات على صادرات كردستان، مع الحكومة الإقليمية الأسبوع الجاري على استئناف تصدير الشحنات.

لكن قد يعطل العملية المدفوعات التي تدين بها تركيا للعراق، مما يزيد من المخاوف من تأزم إمدادات النفط العالمية بعد خفض منظمة أوبك بلس للإنتاج.

ورفض المسؤولان التركيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، توضيح ما إذا كانت البلاد تسعى لخفض التعويض أو تحديد آلية لسداد المدفوعات.

وذكرت الحكومة الإقليمية في كردستان أنها ستكون قادرة على استئناف الإمدادات الأسبوع الجاري، لكن أي مفاوضات قد تؤخر العملية.