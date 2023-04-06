والد منفذ القتل العشوائي في هامبورج بألمانيا: ابني يعاني مشاكل نفسية

كشف والد منفذ هجوم القتل العشوائي في مدينة هامبورج الألمانية، أنه كان توجه إلى السلطات الصحية في العام الماضي لعلاج ابنه من مشاكل نفسية.

وقال مدير مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هامبورج يان هيبر، اليوم الخميس، أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية إن الوالد اتصل بخدمة الطب النفسي الاجتماعي وقال إن ابنه يسمع أصواتا ويرغب في الانتحار.

وأضاف هيبر أن الخدمة أجرت حديثا مع الابن ووجدت بعده أنه ليس من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتابع هيبر أن الوسط المحيط بالابن كان لاحظ في عام 2019 تغييرات طرأت على شخصيته وذلك بعد أنهى علاقته مع المحيطين به وفقد عمله، وقال إنه اتصل بعد ذلك بأطباء " من أجل السيطرة على مشاكله النفسية" ومكث للعلاج في مستشفى في بافاريا في تلك الأثناء.

ونقل هيبر عن الوالد قوله إنه قرر التوجه إلى السلطات الصحية بعد أن أعلن ابنه في 2021 أنه يعتزم شفاء نفسه بنفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الابن - 35 عاما، قتل 7 أشخاص خلال تجمع لطائفة "شهود يهوه" في هامبورج في التاسع من الشهر الماضي وذلك قبل أن يقدم على الانتحار في نهاية المطاف.