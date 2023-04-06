وزير خارجية الأردن: التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية رد فعل لما يحدث في الأقصى

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن التصعيد الذي حدث اليوم على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية هو "حصيلة العدوان الإسرائيلي غير المبرر" الذي رأيناه في المسجد الأقصى.

وأضاف الصفدي -في مقابلة على شبكة سي.إن.إن الأمريكية- : "نحن الآن بموقف خطير، وهو ما عملنا لأشهر من أجل أن نتفاداه، وهي لحظة أن يندلع فيها العنف".

وأوضح قائلا: "ما نراه يتجلى على الحدود اللبنانية هو رد فعل لما حدث في الأقصى نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المصلين المسالمين الذين يؤدون فروضهم الدينية، لقد رأينا هذا من قبل، لا يمكنك فعل الشيء نفسه وتوقع رد فعل مختلف".

ولفت إلى أن "ما تفعله إسرائيل الآن يدفعنا جميعا نحو حلقة من العنف وتجعل من العمل المشترك لمصلحة الجميع مستحيلا".

ونوه الصفدي قائلا: "قلنا دائماً أن احترام حق الفلسطينيين في حرية العبادة، والسماح للناس بالعبادة بحرية، وعدم اقتحام الأقصى سيمنع اندلاع أعمال العنف".

وتابع قائلا: "لسوء الحظ فعلت إسرائيل العكس تماماً، ونحن نمر في هذه اللحظة الخطيرة للغاية".

وأشار إلى أن "الأمر الآن بيد إسرائيل لتكف أيديها عن الهجمات الاستفزازية على المسجد الأقصى، وأن تمنح الفلسطينيين حرية العبادة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تضيق الخناق على الكنائس مع اقتراب عيد الفصح".

وقال إن "الحديث عن السلام يمكن بعدم مضي إسرائيل بالأجندة الراديكالية لبعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكدا أن إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن ومع بقية الدول العربية باعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى.