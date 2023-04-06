صلاح عبدالله يروج لمسلسل جت سليمة: شاركت بمشهد واحد لكن لعبته بمزاج

قام الفنان صلاح عبدالله بالترويج لمسلسل جت سليمة، المتوقع أن تنطلق أولى حلقاته غدا الجمعة 16 رمضان.

وقام صلاح عبدالله بنشر مجموعة من الصور برفقة أبطال العمل في مقدمتهم دنيا سمير غانم، والفنانة سلوى عثمان، والفنان كريم عفيفي، من كواليس المسلسل، وعلق: "هوه مشهد واحد في الحلقة الأولى بس لعبته بحب وبمزاج؛ حُباً في بنتي الغالية دنيا سمير غانم.. يارب يعجبكم ويضحكم ولما أشوف إعجابكم وأسمع ضحكم أقول الحمد لله جت سليمة".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

وتدور قصة المسلسل في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهي فتاة في آواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.