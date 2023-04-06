 الرئيس التونسي: نحترم آجال الانتخابات المقبلة ولن نتخلى عن المسئولية - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي: نحترم آجال الانتخابات المقبلة ولن نتخلى عن المسئولية

تونس - أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:07 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، احترامه لآجال الانتخابات المقبلة، وأنّ ترشحه مجددا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لأوانها، قائلا إنه "لن يتخلى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له".

وأضاف في تصريح صحفي على هامش زيارته اليوم الخميس لروضة آل بورقيبة بالمنستير، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية، أنه "سيسلّم المشعل لمن سيختاره الشعب".

وأوضح سعيّد أنّ مسألة الترشح للرئاسية القادمة، "لا تخامره"، مؤكدا أن ما يهمّه حقا هو الوطن والشعور بالمسئولية وليست المناصب.

وقال "إن الأمر لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بكيفية التأسيس لمرحة جديدة في تاريخ تونس والتأسيس للمستقبل، دون انتكاسات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك