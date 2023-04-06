ألمانيا: الإنفاق على الرعاية الصحية يبلغ مستويات قياسية بسبب جائحة كورونا

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الأربعاء، إن السلطات أنفقت مبالغ قياسية على الرعاية الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا .

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، أنفقت برلين ما بين الاختبارات والتطعيمات نحو 1ر474 مليار يورو (8ر516 مليار دولار) على الصحة في عام 2021.

وقال مسؤولون إن المبلغ بلغ نحو 5699 يورو للشخص الواحد.

وأضاف المكتب: "ارتفع الإنفاق الصحي بالنسبة للفرد والإنفاق الصحي بشكل عام ارتفع بنسبة 5ر7% مقارنة بالعام السابق، وهي أقوى زيادة منذ بدء الاحصاءات في عام 1992".

وبشكل عام، كان الإنفاق الصحي في عام 2021 أكبر بمقدار 1ر33 مليار يورو مما كان عليه الأمر في عام 2020، وهو العام الأول للجائحة، حيث بلغ نحو 2ر13% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال المسؤولون إن أكثر من نصف هذه النفقات تحملها التأمين الصحي القانوني.

وكلفت حملة التطعيم في ألمانيا 7 مليارات يورو في عام 2021 ، أي نحو 23% من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه. وكشفت الإحصاءات أن مراكز التطعيم واللقاحات نفسها تكلف نحو نصف الإنفاق في هذا المجال.

ويتوقع المسؤولون أن يكون الإنفاق على الرعاية الصحية أكبر في عام 2022، حيث يقدرون النفقات بنحو 1ر498 مليار يورو. وإذا تأكد ذلك الرقم، فسيصبح أكبر بنحو 24 مليار يورو مما كان عليه الأمر في عام 2021 ، بزيادة مقدارها 1ر5%.