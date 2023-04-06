رحل السلطان الأشرف قانصوه الغوري، عن عالمنا منذ 5 قرون، ولكن ذكره لا يزال حاضرا في مجموعته المعمارية الفريدة بشارع المعز، على رأسها جامع الغوري، الذي يعد تحفة معمارية، ولكن خلفه حكاية من معاناة اقتصادية عاشها المصريون؛ لتمويل بناء ذلك المسجد أوصلت العوام لتغير اسم المسجد ليصبح "المسجد الحرام"، وذلك ليس لحرمة كائنة فيه على غرار الحرمين الشريفين، ولكن لحرمة المال بل والأرض التي بني عليها.

وتسرد "الشروق" ما أورده المأرخ ابن إياس، عن حكاية بناء جامع الغوري على أرض مغتصبة وبأموال الضرائب.

وقال ابن إياس: "كانت الأرض التي أراد الغوري بناء مسجده عليها مملوكة لكبير السقاة اسمه الطواشي رأس النوبة، فسجنه السلطان بتهمة، وفرض عليه ما يشبه الكفالة، فلم يملك الطواشي المال فأعطى الأرض إلى السلطان".

وتابع: "السلطان بنى المسجد بـ100 ألف دينار، وجلها من خزانة المال المملوءة بعوائد الضرائب المفروضة على التجارة والمساكن والمحال، وكانت سببا في نفور التجار الأجانب عن البيع والشراء في مصر".

ويقال إن الرخام والخشب المستخدم لبناء المسجد منهوبا من بنايات أخرى بينما، وتم شراء بقية الخامات بثمن بخس.

وأكد "ابن إياس"، أن المسجد حين اكتمل بناؤه عام 909 هجري تميز بمئذنة ذات 5 رؤوس، وهو ما لم يظهر على أي مسجد من قبل.

وأضاف: "يمتاز المسجد المطل مدخله على شارع المعز بكونه من المساجد المعلقة، إذ يرتفع بدرج مزدوج فوق دكاكين التربيعة، وتزين مدخل المسجد 7 صفوف من الدلايات، ويكسو المدخل رخاما ملونا، ويتوسط الصحن مربعا مكشوفا تحيطه 4 إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وتزين الصحن 4 صفوف من المقرنصات".

وأكمل: "ترتفع مئذنة المسجد وهي باتجاه القبلة لـ3 طوابق، ومن الطراز الأندلسي المربع غير الشائع بالعمارة المصرية، ويعلوها مربع مزين بـ5 رؤوس كمثرية الشكل والمزينة بالأهلة النحاسية، وزخرف المسجد بطريقة فائقة، إذ إن المنبر مطعم بالعاج، والمحراب مبني من الرخام الدقيق.

وأكد أن السلطان العثماني سليم الأول، حرص حين دخوله القاهرة بعد الانتصار على الدولة المملوكية، أن يبني نسخة مقلدة من المسجد بإسطنبول لشدة إعجابه بعمارته.