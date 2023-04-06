كييف تلمح لإجراء محادثات بشأن القرم بعد هجوم الربيع

صرح أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده قد تدرس إجراء محادثات مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم، بعد هجوم الربيع الذي تخطط له كييف منذ فترة طويلة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن أندريه سبيها، نائب رئيس ديوان زيلينسكي، اليوم الخميس، "إذا نجحنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في أرض المعركة، وعندما نكون على الحدود الإدارية مع القرم، سوف نكون مستعدين لفتح صفحة دبلوماسية لمناقشة هذه المسألة".

وأضاف: "لا يعني هذا أننا نستبعد طريق تحرير (القرم) على يد جيشنا".

وكان الرئيس الأوكراني، رفض في السابق إجراء مفاوضات مع موسكو، ما دام لا يزال هناك قوات روسية على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بالقوة في 2014.

وكانت تصريحات "سبيها"، أول إشارة من كييف على حوار محتمل منذ توقفت عن محادثات وقف إطلاق النار قبل عام، بعد فترة قصيرة من الغزو الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا، بحسب الصحيفة.

ويتوقع خبراء عسكريون، أن تشن القوات الأوكرانية هجوما هذا الربيع لاستعادة الأراضيها.