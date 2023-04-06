ليتوانيا تعتزم مقاضاة بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين على الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون يوم الأربعاء، إن ليتوانيا تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد بيلاروس لتعمدها نقل مهاجرين عبر حدودها وإنها قد ترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت وسائل إعلام ليتوانية عن وزيرة العدل إولينا دوبروولسكا قولها ،: "لدينا أدلة كافية على أن النظام في بيلاروس لم يدفع الناس عمدا إلى أراضي ليتوانيا لمدة عامين فقط، وإنما اتخذ أيضا تدابير من شأنها ضمان دخول المهاجرين إلى أراضي ليتوانيا".

وقالت دوبروولسكا إن وزارة الخارجية سترسل أولا مذكرة إلى مينسك مع اقتراح لتسوية النزاع عن طريق التحكيم.

وفي حالة رفض ذلك، سترفع ليتوانيا دعوى قضائية لعدم الامتثال للقوانين الدولية ضد بيلاروس وتطالب بتعويض لا يقل عن 120 مليون يورو (130 مليون دولار).

ووافقت الحكومة الليتوانية على اقتراح مماثل من وزارة العدل يوم الأربعاء.