البلتاجي: ثقتنا كبيرة في قدرات الأهلي على تنظيم بطولات إفريقيا لكرة اليد

قال مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في تنظيم البطولات الكبرى، وأنه يثق في خروج بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال» وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» بالصورة المشرفة لمصر والنادي الأهلي.

وأضاف البلتاجي في كلمته خلال إجراء مراسم القرعة التي أقيمت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة: «باسم الدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، أنقل تحياته وكل أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، للنادي الأهلي ممثلا في مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، واللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولات الإفريقية لليد».

وأشار نائب رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن الأهلي منذ خمس سنوات نظم بطولة أبطال الكؤوس، وأقيمت القرعة في نفس مكان إقامة قرعة بطولتي السوبر الافريقي رجال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» الحالية، وهو ما يعد فأل حسن بنجاح هذه البطولة كما نجحت البطولة الماضية.

واستطرد البلتاجي: «نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة، والتي تقام في مصر، ويحتضنها النادي الأهلي، وهو ما يمنح الجميع الثقة والاطمئنان على أن التنظيم سيكون في أفضل صورة».

وتطرق نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد للحديث عن أهمية البطولتين، مشيرا إلى أن بطولة السوبر الأفريقي مؤهلة إلى بطولة العالم «السوبر جلوب» التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد، والفائز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس يلعب السوبر الإفريقي. واختتم مدحت البلتاجي كلمته قائلا: «نتمنى التوفيق للجنة المنظمة للبطولة، ولكافة الفرق المشاركة».