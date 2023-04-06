غلق جزئي لشارع المطار بالتناوب في الاتجاهين لمدة يومين غدا

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي بشارع المطار بالتناوب بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع نصيف الاسعد لمدة يومان بدءا من غد الجمعة وحتى صباح يوم الأحد القادم، على أن تكون الأعمال من الساعة ١١ مساء حتى الساعة ٦ صباح اليوم التالي فقط دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت المحافظة، أن سبب الغلق هو قيام هيئة سكة حديد مصر بأعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان شارع المطار الخاص بخط سكة حديد الصوامع والكائن بتقاطع شارع المطار مع شارع نصيف الأسعد.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة واتخاذ اللازم لضمان إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.