الهند تسعى للتحقيق ضد أوكسفام على خلفية إساءة استغلال مساعدات خارجية

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تسعى الهند إلى فتح تحقيق ضد الوحدة المحلية لمنظمة أوكسفام الإغاثية على خلفية إساءة استغلال مزعومة لتمويل أجنبي، في عقبة جديدة أمام المنظمات الخيرية العاملة في البلاد.

وذكر مسؤولون حكوميون مطلعون أن وزارة الشؤون الداخلية الهندية طلبت من مركز التحقيقات المركزي إجراء تحقيق بشأن المنظمة غير الحكومية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ولم تعلق الوزارة ولا فرع منظمة أوكسفام في الهند على ذلك. وليست هذه أول مرة تراقب فيها الحكومة نشاط المنظمات الخيرية والتطوعية والحقوقية.

ومنذ تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في 2014 قمعت حكومته المئات من المنظمات غير الحكومية ووضعت العراقيل أمام حصولها على التمويل.