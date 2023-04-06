الاتحاد الأوروبي: الأنظمة الصحية حول العالم تحتاج لاستثمار في القوى العاملة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الأنظمة الصحية حول العالم، بعد ثلاث سنوات من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القوى العاملة ومعالجة نقاط الضعف لديها.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام.



وذكر البيان أن وباء كورونا أكد الحاجة إلى قوى عاملة صحية جيدة التدريب وبأعداد مناسبة وبالمهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات الرقمية، لمواجهة التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من تفشي المرض رأى الجميع كيف لم يكن العالم مستعدًا لمواجهة أزمة بهذا الحجم، فضلًا عن أن التحديات العالمية تفاقمت في ضوء الأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وضع الأسس لاتحاد صحي أوروبي قوي لن يعزز فقط استعداد الاتحاد الأوروبي المشترك للتصدي للتهديدات الصحية الناشئة، بل سيسمح له أيضًا بالمساعدة في بناء أنظمة صحية قوية ومرنة ومستدامة من شأنها ضمان رعاية أفضل للمرضى كل يوم. ويعد ضمان الحصول على أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة من الأولويات القصوى للعام المقبل. وسيعالج إصلاح التشريعات الصيدلانية في الاتحاد الأوروبي هذه القضية الحاسمة من خلال تحسين الوصول إلى الأدوية المبتكرة بأسعار معقولة للمرضى وتعزيز أمن الإمداد لتقليل مخاطر نقص الأدوية ودعم صناعة الأدوية الرائدة عالميًا والمبتكرة في الاتحاد الأوروبي.



وأوضح أن العالم بحاجة على نطاق أوسع إلى تعزيز مرونة أنظمته الصحية لتلبية احتياجات مواطنينا بشكل كامل، وهذا يتطلب استثمارات مستمرة ومتزايدة في المرافق والإمدادات والموظفين، ما يعني تسريع الاستخدام الأوسع للحلول الصحية الرقمية في جميع أماكن الرعاية وكذلك في الداخل حيث يمكن للصحة الرقمية أن تمكّن المرضى من مراقبة صحتهم ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين إمكانيات الرعاية الصحية عبر الحدود.



وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أهمية العمل مع الشركاء الدوليين من أجل أنظمة صحية أقوى والتأهب للأوبئة في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن "استراتيجيتنا الصحية العالمية هي رؤية برنامج فريق أوروبا للتضامن العالمي والشراكات في مجال الصحة. ومع احتفال منظمة الصحة العالمية بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها هذا العام، يلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع البلدان الشريكة له من أجل تحقيق أهداف الصحة الشاملة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومكافحة التهديدات الصحية بشكل أكثر قوة وإدارة صحة عالمية أقوى".