منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بالتدخل الفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم بالتدخل المباشر والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب.

وأضاف الشيخ أن ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويدفع بالوضع إلى الانفجار.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى على مدار اليومين الماضيين، واعتدت على المصلين والمرابطين، بالضرب بالعصي، وبقنابل الغاز والصوت، وبالرصاص المطاطي، ومن العنف المفرط الذي اتبع في الاقتحام، اشتعلت النيران في جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المصلون والمرابطون من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أوسع من المُصلى.