مدير منظمة الهجرة الدولية يدين حظر السلطات الأفغانية لعمل المرأة بالأمم المتحدة

أدان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، حظر السلطات الأفغانية لعمل المرأة في الأمم المتحدة.

وقال فيتورينو في بيان اليوم الخميس، إن النساء والفتيات في أفغانستان تعرضت خلال العام الماضي لأوامر تقييدية متزايدة تحد من مشاركتهن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومؤخرا حظرت سلطات الأمر الواقع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الحظر الأخير يشكل انتهاكا لا مثيل له لحقوق المرأة وخرقا صارخا للمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذا التوجيه وفي وقت تعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة سيعيق بشكل كبير إيصال المساعدات الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مؤكدا أن مشاركة المرأة في تقديم المساعدة ليست مجرد استجابة مبدئية ولكنها ضرورية للفعالية التشغيلية لأنها تلعب دورا أساسيا في تقديم المنظمة للمساعدات الإنسانية.

وشدد المسئول الأممي على ضرورة ضمان حصول النساء والفتيات في أفغانستان على إمكانية الوصول والدعم اللازمين لمواصلة عملهم الاستثنائي بأمان في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن جميع الموظفات في المنظمة وفي الأمم المتحدة في أفغانستان ستستمر في تلقي رواتبهن ولن يتم استبدال النساء بالرجال، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق سلام أو تعافي أو استقرار دائم بدون مشاركة المرأة النشطة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدها.

وقال فيتورينو، إن المنظمة ستقف اليوم وغدا وكل يوم مع نساء أفغانستان.