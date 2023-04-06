الكرملين: بدء اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد برئاسة بوتين ولوكاشينكو

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، بدء اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الروسي - البيلاروسي في موسكو، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وذكر الكرملين في بيانه الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن تنفيذ الوثيقة الرئيسية وهي المبادئ الإرشادية الأساسية لتنفيذ أحكام معاهدة دولة الاتحاد للفترة 2021-2023، سيتم مناقشته في الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تدعو إلى بذل جهود مشتركة في 28 برنامجا من مختلف القطاعات، مُضيفًا أنه من المتوقع أن يسفر الاجتماع عن قرارات بشأن الجوانب العملية للتعاون من أجل مزيد من التكامل بين البلدين.

يُشار إلى أن الرئيس البيلاروسي وصل بالأمس إلى موسكو، حيث اجتمع مع نظيره الروسي لبحث عدد من القضايا الثنائية والدولية، وتضمن الاجتماع أيضًا عشاء عمل بين الجانبين.

يُذكر أن الرئاسة البيلاروسية أعلنت في وقت سابق أن لوكاشينكو سيشارك اليوم الخميس في اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، وسيناقش المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ معاهدة دولة الاتحاد للفترة 2021-2023 وكذلك تنفيذ برامج دولة الاتحاد.