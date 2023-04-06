عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد جمع القوات الإسرائيلية شظايا أحد الصواريخ التي سقطت في بلدة شلومي الإسرائيلية الواقعة في الجليل الغربي، على بعد حوالي كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس عن إطلاق 34 قذيفة من الجانب اللبناني باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية قد أسقطت 25 منها، في حين وقعت 5 أخرى في مناطق في شمالي البلاد، وجارٍ البحث عن 4.

وبحسب هيئة الإغاثة الإسرائيلية «نجمة داوود الحمراء»، أصيب 3 إسرائيليين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المناطق الشمالية.

وجاء ذلك بعد أعمال العنف التي وقعت في باحة الحرم القدسي، وأثارت تحذيرات من أعمال انتقامية في المنطقة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه «يتلقى تقارير محدثة حول الوضع الأمني وسيقوم بإجراء تقييم مع رؤساء المؤسسة الأمنية».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن نتنياهو سيعقد، مساء اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية لتقييم الوضع، مشيرا إلى أنه يجري إطلاع رئيس الوزراء بالتطورات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه مطلع على تفاصيل الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود الشمالية.

وبحسب المتحدث، أعطى «جالانت» توجيهات أولية لرئيس هيئة أركان الجيش ولباقي أذرع المؤسسة الأمنية".

بينما أكدت تقارير محلية أنه «لا نية للحكومة الإسرائيلية للدخول في حرب مع لبنان، ولكنها لن تسكت أمام هذه الاحداث».

بدورها، طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة «نهاريا» في شمال البلاد؛ تحسبا لأي طارئ.