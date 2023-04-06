بعد وفاة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- وإكماله لرسالته، وأدائه الأمانة التي وُكل بها لأمته، بدأ التاريخ الإسلامي حقبة جديدة بمفردات وأبعاد متعددة، فرضها الجانب السياسي على المشهد في المجتمع الإسلامي، وبفعل الاختلاط بثقافات وأفكار مجتمعات مختلفة، مع مد الفتوحات واتساع رقعة الدولة، وتشكل من بعدها عصر الخلافة بعدما مضى عهد النبوة.

وعلى مدار ما يزيد عن ألف عام، حكم الدولة الإسلامية العشرات من الخلفاء والحكام، بتتابع الدول الأموية والعباسية والمملوكية نهاية بالعثمانية، واختلفت مشارب ومآرب كل من تلك الدول وحكامها.

ومن المراجع التاريخية وكتابات المفكرين، وتحت عنوان: "دار الخلافة"، نتناول ملامح من سيرة الخلفاء، ومواقفهم وفلسفتهم في حلقات مسلسلة على أيام شهر رمضان المبارك.

الحلقة الخامسة عشرة..

تحدثنا بالحلقة السابقة عن الأيام الأخيرة بحياة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- والفتنة الكبرى التي اشتعلت بالمجتمع الإسلامي، وحوصر عثمان بن عفان ببيته لمدة جاوزت الشهر، ولم يكتف المتمردون على حكمه بذاك الحصار، بل أقدم أحدهم على قتله ببيته، ودخل عليه رجل يقال له "الموت الأسود"، فخنقه قبل أن يضرب بالسيف.

ونتناول بحلقة اليوم وعلى عدة حلقات، صفحات من تاريخ الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- رابع الخلفاء، والذي شهد على لحظات عصيبة بالتاريخ الإسلامي .

تولي الخلافة

وكانت بيعة "علي"، بالخلافة عقب قتل "عثمان"، في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب بيعته إلى الآفاق، فأذعنوا كلهم، إلا معاوية في أهل الشام، فكان بينهم بعد ما كان، وفقا براوية الحافظ بن حجر.

موعظة حسنة بمطلع حكمه

وبدأت أول خطبة خطبها بحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -تعالى- أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة، وخاصةُ أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم فتخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بالناس أخراهم، اتقوا الله عباده في عباده وبلاده.

معاوية وحزبه.. جبهة رفض

ومن جهة أخرى، فقد جاء بكتاب "جامع المسائل" لابن تيمية، بأنه ما طلب علي من معاوية ورعيته أن يبايعوه، فامتنعوا عن بيعته، ولم يبايعوا معاوية، ولا قال أحد قط: إن "معاوية" مثل "علي"، أو إنه أحق من "علي" بالبيعة، بل الناس كانوا متفقين على أن "عليا" أفضل وأحق، ولكن طلبوا من "علي" أن يقيم الحد على قتلة "عثمان"، وكان "علي" غير متمكن من ذلك لتفرق الكلمة وانتشار الرعية وقوة المعركة لأولئك، فامتنع هؤلاء عن بيعته، إما لاعتقادهم أنه عاجز عن أخذ حقهم، وإما لتوهمهم محاباة أولئك، فقاتلهم "علي" لامتناعهم من بيعته، لا لأجل تأمير معاوية.

وغدا نلتقي في حلقة جديدة..