تعتزم إسبانيا تقديم 1ر2 مليار يورو (3ر2 مليار دولار)، للمساعدة في تمويل تحويل الطاقة واحتياجات المياه في جنوب إفريقيا، وذلك حتى في الوقت الذي تكافح فيه بعض أغنى الدول في العالم من أجل المضي قدما في مبادرة رائدة لتمويل الانشطة المتعلقة بالمناخ مع الدولة صاحبة أكبر أنشطة تصنيع في القارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، عن السفير رايموندو روبريدو روبيو، قوله إن التمويل الإسباني سيتم توفيره من خلال مزيج من الأدوات المالية، بينما تعمل حكومة الدولة مع مؤسسة تمويل التنمية التابعة لها، "كوفايدس"، وشركة جنوب أفريقيا للتنمية الصناعية.

وعلى الرغم من أن المبادرة الإسبانية لن تكون جزءا منها، إلا أنها تأتي متماشية مع أهداف "شراكة التحول العادل للطاقة"، التي تبلغ قيمتها 5ر8 مليار دولار، بين جنوب إفريقيا وشركاء التمويل، الذين يشملون فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد تم الترحيب بهذا البرنامج بوصفه مثالا رائدا لكيفية تقديم الدول الغنية المساعدة من أجل إبعاد الدول النامية عن اعتمادها على الفحم.