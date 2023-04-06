السعودية تقيم مأدبة إفطار في بنجلاديش والصومال وتسلم 92 ألف نسخة من المصحف للهند

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بالتعاون مع سفارة المملكة في الصومال، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الصومال.

كما أقامت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية بنجلاديش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مأدبة إفطار للصائمين من خريجي الجامعات السعودية، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، سلمت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية الهند، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السعودية بالعناية بكتاب الله طباعة ونشرا وتعليما.