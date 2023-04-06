قرغيزستان وصربيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا إيفيكا داتشيتش الذي وصل البلاد في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات.

وذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق التعاون الثنائي القرغيزي الصربي.

وأشار الرئيس القرغيزي، إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين وان بلاده منفتحة على العمل المشترك مع الشركاء الصرب.

وأكد أن قيرغيزستان وصربيا ليس لديهما خلافات أو قضايا خلافية على المستوى السياسي، معربا عن ثقته في الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل مزيد من التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد نائب رئيس وزراء صربيا أن زيارته لقيرغيزستان تعتبر زيارة تاريخية، موجها دعوة إلى جاباروف لزيارة بلاده.

وأشار إلى أن الدول لديها مواقف متشابهة في كثير من القضايا لكن التعاون الثنائي لا يزال متراجعا. وفي هذا السياق، من المهم أن تكون هذه الزيارات حافزًا لتنمية التعاون المشترك.

وعقب الاجتماع، اتفق الطرفان على تطوير وتعزيز العلاقات الودية في مختلف المجالات.

ويعد إيفيكا أول وزير خارجية صربي يجري زيارة رسمية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.