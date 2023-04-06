هولندا تنشر 150 جنديا في البلقان لمدة عام واحد

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، أنها ستنشر 150 فردًا كحد أقصى من مشاة البحرية في البوسنة والهرسك لمدة عام واحد، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر 10 أفراد كحد أقصى في المنطقة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته اليوم على موقعها الإلكتروني - أن هذه المعلومات الاستخباراتية ستجعل من الممكن مراقبة الوضع الأمني ​​في البوسنة والهرسك بشكل أكثر فعالية.

وأضاف البيان أن وحدة المخابرات المكونة من 10 أفراد تغادر في يونيو المقبل بينما تغادر قوات المارينز في أكتوبر، وسيكون هذا الانتشار في البلقان مساهمة هولندا في قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.

وتضم قوة الاتحاد الأوروبي كتيبة متعددة الجنسيات تتكون من حوالي 1000 جندي وتتمركز القوة في البلقان للرد على الحوادث.

وأشار البيان إلى أن الهدف الأساسي للعملية هو الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء قوة الاتحاد الأوروبي لردع الجهات المزعزعة للاستقرار والتأكد من أن المجتمع الدولي، إذا ما تعلق الأمر بها، سيعمل كجماعة واحدة.

تقدم هولندا أربعة ضباط أركان لقوة الاتحاد الأوروبي منذ يناير الماضي ويتمركز هؤلاء الضباط في المقر الرئيسي في سراييفو.

وتقيم القيادة حاليًا الوضع في البوسنة والهرسك على أنه مستقر نسبيًا.