ذكرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، أن المسيحيين في المملكة المتحدة صاروا أقلية، حيث إن أكثر من نصف السكان لا يعتبرون أنفسهم مسيحيين للمرة الأولى وفق آخر تعداد سكاني أجري عام 2021.



ولفتت الصحيفة -في تقرير اليوم الخميس- إلى أن حضور قداس عيد الفصح في الكنائس البريطانية انخفض بنسبة 66% خلال عقد من الزمان، وأن الكنائس تعاني من تراجع المصلين.



وأكدت أن أرقام الحضور في كنيسة إنجلترا تظهر أن عدد المصلين المنتظمين انخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وظلوا أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء في عام 2021، وأوضحت أن 46.2% فقط من سكان إنجلترا وويلز أنفسهم بأنهم مسيحيون، مقارنة بـ"59.3%" قبل عقد من الزمن، وفقًا لتعداد 2021 ما يعني أن بريطانيا لم تعد، للمرة الأولى، دولة ذات أغلبية مسيحية.



وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن "المسيحي" ظل هو الرد الأكثر شيوعًا، إلا أن كل دين رئيسي باستثناء المسيحية زاد خلال فترة العشر سنوات، وارتفع أيضًا أولئك الذين يقولون إنهم "لا دينين" من 25.5% في عام 2011 إلى 37.5% في عام 2021.



ونقلت عن رئيس أساقفة يورك ستيفن كوتريل قوله إن النتائج أظهرت أن البلاد "تركت وراءها حقبة كان يُعرف فيها كثير من الناس بشكل تلقائي تقريبًا على أنهم مسيحيون".



وتكشف البيانات من كنيسة إنجلترا أن متوسط الحضور الأسبوعي في جميع الكنائس في بريطانيا في عام 2021 كان 605 آلاف - بانخفاض 44% عن مليون و81.900 شخص في 2009.