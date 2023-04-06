ألمانيا تطالب بوضع حد أدنى ملزم لتخفيض الديون في دول الاتحاد الأوروبي

طالبت ألمانيا، بالنص على حد أدنى ملزم لتخفيض الديون في دول الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش المثار حول إصلاح قواعد العجز الأوروبي.

وجاء ذلك في خطاب بعثت به وزارة المالية الألمانية للمفوضية الأوروبية، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الدول ذات نسب الديون المرتفعة أن تخفض ديونها سنويا بنسبة لا تقل عن 1%، ويجب على الدول ذات نسب الديون المتوسطة أن تخفض ديونها سنويا بنسبة لا تقل عن 0.5%.

ورأت الوزارة، أنه هكذا يمكن ضمان تخفيض الديون فعليا، مشيرة إلى أن قواعد الإنفاق وحدها لا يمكنها أن تضمن هذا الأمر.

ويجري في بروكسل منذ بعض الوقت العمل على إصلاح ما يعرف بميثاق الاستقرار والنمو الذي ينص على ألا تزيد ديون كل دولة من دول التكتل عن نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي لها، وينص على ألا تزيد نسبة العجز في ميزانية كل دولة عن 3%.

وينص اقتراح من المفوضية على بنود من بينها تحديد مسارات خاصة لكل بلد لتخفيض الديون.

وفي المقابل، ترى وزارة المالية، أن مثل هذه الاتفاقات الثنائية محفوفة بالمخاطر، وأن تعزيز الميزانيات حتى تخلو من العجز الهيكلي مسألة لا ينبغي أن تكون محل تفاوض.