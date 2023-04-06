بوتين: موسكو ومينسك تعملان بنشاط على تحقيق مصالح دولة الاتحاد الروسي- البيلاروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ضرورة تحديد المهام الأساسية لدولة الاتحاد على خلفية العقوبات الغربية وتعزيز القوات المشتركة على الحدود لدولة الاتحاد، وضمان الظروف الملائمة لتطورها الاقتصادي والاجتماعي.



وقال بوتين -في كلمة خلال اجتماع المجلس الأمني لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي تحت رئاسة زعيمي البلدين في موسكو- "لقد حققنا العديد من الإنجازات الهامة والتي تتمثل في توسيع العلاقات في دولة الاتحاد في المجال الثقافي والتعليمي، حيث لدينا عدة مشاريع هامة، منها مشروع (أيام الثقافة الروسية) والذي سيقام في بيلاروس، بالإضافة إلى الأفلام الروسية، ومشروع التعاون في مجال المتاحف وتبادل المعلومات، ومشروع إنشاء مدرسة الاتحاد المتعلقة بالمسائل الهندسية لتحضير الكوادر الناجحة في هذا المجال"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في جميع القرارات التي تم اتخاذها اليوم في اجتماع مجلس دولة الاتحاد، والتي ستساعد في تكامل روسيا وبيلاروس بشكل متقدم وتؤكد على أهمية الأمن لدولة الاتحاد.



وكان رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأهم الإنجازات الصناعية لدولة الاتحاد، حيث قال إن :"هناك 8 آلاف مصنع مشترك تضم مئات الآلاف من العمال، وتوفر فرص عمل هائلة، مشيرا إلى تعزيز حدود الدولتين، ما يسمح بمكافحة الإرهاب ووقف تهريب المخدرات والبضائع عبر حدود دولة الاتحاد".