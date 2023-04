شرطية شقراء تلفت الأنظار بمحاكمة ترامب

سلط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على ضابطة من الشرطة الأمريكية كانت حاضرة خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الوكالات الأمريكية، صورة الضابطة، في حين قال البعض في "تويتر" بأن ضابطة الشرطة تشبه الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي كانت طرفا في محاكمة ترامب.

حيث كتب أحد المواقع الإخبارية خبرا بعنوان: "هل هذه ستورمي دانيلز؟" لافتة إلى إثارة التفاعل في الإنترنت بسبب الشرطية الشقراء التي شوهدت خلال محاكمة ترامب.

In the #TrumpIndictments case, normal news outlets focus on the case. Fox Fake news focuses on 'hot blonde cop'. pic.twitter.com/XbpW5gpnzN