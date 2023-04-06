شرطية شقراء تلفت الأنظار بمحاكمة ترامب

سلط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على ضابطة من الشرطة الأمريكية كانت حاضرة خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الوكالات الأمريكية، صورة الضابطة، في حين قال البعض في "تويتر" بأن ضابطة الشرطة تشبه الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي كانت طرفا في محاكمة ترامب.

حيث كتب أحد المواقع الإخبارية خبرا بعنوان: "هل هذه ستورمي دانيلز؟" لافتة إلى إثارة التفاعل في الإنترنت بسبب الشرطية الشقراء التي شوهدت خلال محاكمة ترامب.

In the #TrumpIndictments case, normal news outlets focus on the case. Fox Fake news focuses on 'hot blonde cop'. pic.twitter.com/XbpW5gpnzN — Terrence 'Wappiepedia' Weynschenk (@Terrebelius) April 5, 2023

وأضاف أحدهم معلقا: "يمكن للضابطة الموجودة على اليسار المثول بمحكمة ترامب أن تكبل يدي في أي وقت تريده"، فيما قال آخر: "في قضية اتهام ترامب، تركز وسائل الإعلام العادية على القضية..فوكس فايك نيوز، تركز على الشرطية الشقراء الساخنة".

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي بيان، قال ألفين براغ إن "بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق".

هذا وأصر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.