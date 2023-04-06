 لوكاشينكو: سنتعاون مع روسيا كما كان الحال في الحقبة السوفيتية - بوابة الشروق
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لوكاشينكو: سنتعاون مع روسيا كما كان الحال في الحقبة السوفيتية

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:44 م

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن "بلاده أدركت أن الغرب ليسوا أصدقاء، ولهذا سنتعاون مع روسيا كما كان الأمر أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي".

وأضاف رئيس بيلاروس، خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس برئاسة رئيسي البلدين اليوم الخميس، أن المؤشرات تؤكد على تفوق دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس على كثير من الدول المتحالفة.

وشدد على أن سهولة انتقال المواطنين ورؤوس الأموال وأوساط الأعمال تساهم في تعزيز دولة الاتحاد.

وبشأن الأسلحة النووية، أعلن لوكاشينكو، موافقته على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته الحالية للصين بشأن عدم السماح لأي دولة بنشر أسلحة نووية خارج أراضيها، داعيا واشنطن لسحب أسلحتها النووية من البلدان التي تنشرها فيها.

وقال لوكاشينكو: "الغرب بعد أن فشل في حربه الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروس، فشل في حصار دولة الاتحاد لأنها تتمتع بالاكتفاء الذاتي، ولهذا يصعد ضدها بالوسائل العسكرية من خلال حشد القوات والمرافق التابعة لحلف شمال الأطلسي".

واقترح لوكاشينكو مبادرة بإنشاء شركات إعلامية قابضة خاصة بدولة الاتحاد لكسب عقول وقلوب المواطنين ومواجهة الحرب التي يشنها الغرب ضد مواطني روسيا وبيلاروس، معلنا تحول أوساط الأعمال في البلدين إلى تسوية الحسابات والمعاملات بالعملة الروسية الروبل.


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