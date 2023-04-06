استطلاع: بريطانيا وروسيا من بين أدنى البلدان مرتبة في مستويات الرضا عن النظام السياسي

أظهر استطلاع عالمي، أجراه معهد السياسات في "كلية كينجز لندن"، أن المملكة المتحدة تتساوى مع روسيا من بين أدنى البلدان مرتبة في مستويات الرضا عن كيفية عمل النظام السياسي.

وقال واحد فقط من كل ستة (17٪) من الجمهور البريطاني، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم راضون للغاية عن كيفية عمل النظام السياسي، في حين قال ضعف هذه النسبة (32٪) إنهم غير راضين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأجرى معهد السياسات في "كلية كينجز لندن"، تحليلا شمل 23 دولة، كجزء من "مسح القيم العالمي"، أحد أكبر الاستطلاعات الاجتماعية الأكاديمية وأكثرها استخداما في العالم.

وتم جمع أحدث بيانات المملكة المتحدة في عام 2022، حين استقال بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء البريطاني بعد أن تم التحقيق بشأن انتهاكات ارتكبتها حكومته فيما يخص جائحة كوفيد أثناء فترة الإغلاق، وتولت ليز تراس المنصب لمدة 44 يوما قبل أن تقدم استقالتها هي الأخرى.

ووفقا للتحليل، تم تصنيف المملكة المتحدة من بين أدنى البلدان مرتبة في مستويات الرضا، وهي على غرار مستويات الرضا في روسيا البالغة 16٪ والمكسيك 17٪ ونيجيريا 15٪.

وتقل مستويات الرضا في بريطانيا بكثير عن تلك في النرويج البالغة 41٪ وكندا 36٪ وألمانيا 36٪.

ولكنها تأتي أعلى من مستويات الرضا في فرنسا البالغة 13٪، والولايات المتحدة 12٪، وإيطاليا 12٪.

ومن بين دول المملكة المتحدة، تعتبر أيرلندا الشمالية الأقل رضا عن كيفية عمل نظامها السياسي، حيث قال 8٪ فقط إنهم راضون للغاية، بينما قال 56٪ إنهم غير راضين.

وأكد معهد السياسات في "كلية كينجز لندن"، إجراء مقابلات مع 3056 بالغا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.