هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مسؤولي اتحاد الكرة بسبب غياب تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» عن مباريات الدوري المصري الممتاز في الفترة الحالية.

المصري حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري، في غياب تقنية حكم الفيديو.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات إذاعية عبر راديو «الشباب والرياضة»: «غياب "VAR" في مباريات الدوري عيب في حق الكرة المصرية، سمعت أن تقنية الفيديو تُطبق الآن في دورة رمضانية تابعة لأحد الأندية».

وأضاف: «تقنية حكم الفيديو أصبحت من أساسيات كرة القدم، بل إنها أصبحت أهم من حكم الساحة».

وتابع: «لا بد من محاسبة المسؤولين عن غياب التقنية في الدوري، تخيل ألا يكون هناك تقنية فيديو في الدوري الإنجليزي أو الإسباني بسبب خلاف على 23 يورو مع الشركة المسؤولة».

وأوضح: «مباراة الزمالك والمصري كانت مهمة للفريقين، وكان هناك أخطاء عديدة من الحكم في المباراة، لو حدثت مشكلة بسبب هذه الأخطاء اتحاد الكرة سيبحث أولًا عن تطبيق العقوبات على المخالفين، من سيحاسب مسؤولي اتحاد الكرة؟».

وأتم: «اتحاد الكرة يعاقب الأندية والمدربين واللاعبين، ولا يقيّد اللاعبين إلا بعد الحصول على الرسوم، إذن من يعاقب هؤلاء المسؤولين لأنهم لا يؤدون واجبهم؟».