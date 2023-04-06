الرئيس الموريتاني السابق ينفي أمام المحكمة تهم الفساد

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم بتهم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه وقال في أول حديث له أمام المحكمة، اليوم الخميس، بنواكشوط، إنه غادر السلطة في 2019 وترك البلاد في وضع لا يمكن معه اتهامه بالفساد.

واستشهد الرئيس السابق بأرقام قال إنها شاهدة على حسن تسييره لأمور البلاد مقارنا ظروف موريتانيا عندما تسلم السلطة وظروفها حين غادر السلطة في 2019.

وقال "من أدار البلاد بهذه الطريقة لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".

وأوضح الرئيس السابق الذي كان يرفض الحديث أمام المحكمة أن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من الذهب (ما يعادل مليارين و600 مليون دولار أمريكي) من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13%، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا (مليار و400 مليون دولار) فقط.

وساق الرئيس السابق أمثلة أخرى لما قال إنه حسن إدارة موارد الدولة واقتصادها، وأكد استعداده للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدمها المحكمة.