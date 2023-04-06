مستشار الرئيس الأوكراني: بدء المفاوضات مرهون بانحساب القوات الروسية

قال مايخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إن بلاده قد تنظر في بدء مفاوضات مع روسيا، في حال انحساب قوات الأخيرة من حدود المناطق الأوكرانية المعترف بها دوليا منذ عام 1991.



وكتب بودولاك -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، أن هذا الانسحاب يشمل الانسحاب أيضا من شبه جزيرة القرم.



كما أكد المسئول الأوكراني: "أي تنازلات إقليمية أو مساومة على حقوقنا السيادية غير مطروحة على الطاولة".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن قال في بيان له خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن لأوكرانيا الحق في تحرير واستعادة السيطرة على جميع الأراضي داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك القرم.