الإسماعيلي يرفض تحويل إعارة مرسي للمحلة إلى بيع نهائي

رفض مسئولو الإسماعيلي طلب نظرائهم غزل المحلة، الحصول على خدمات حازم مرسي المعار لصفوف فريقهم الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بالبيع النهائي وتمسكوا بعودته من جديد لاحتياجهم لجهوده في خط الهجوم.

وكان اللواء أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، اعتذر عن قبول عرض غزل المحلة شراء حازم مرسي بعد أن تألق اللاعب في اللقاءات الرسمية التي شارك في أحداثها بشكل لافت للنظر مع فريقهم الكروي المعار إليه لمدة 6 أشهر فقط.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي طالبوا عودة الحارس كمال السيد المعار للجونة بداية الموسم الحالي، بعد أن ظهر بمستوى جيد للغاية في مباريات دوري القسم الثاني فريقه المؤقت الجديد، لاسيما وأن سيراميكا يرغب بشدة استعادة محمد كوكو وهناك رغبة فنية عدم التجديد مع أحمد عادل عبد المنعم.