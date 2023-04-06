نتنياهو: إسرائيل مجتمعة للتحرك ضد أي عدوان من الخارج

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن النقاشات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي لن تمنع البلاد من الرد بقوة وبحزم على العنف المتصاعد.

وفي مستهل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأمني في القدس عقب إطلاق صواريخ من لبنان اليوم الخميس، قال نتنياهو، إنه أوضح في الأيام الأخيرة لأعداء إسرائيل أن "النقاش الداخلي بيننا لن يمنعنا من التحرك ضدهم في أي مكان وفي أي وقت، كلنا جميعا بلا استثناء متحدون بشأن ذلك"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أنهم سوف يدفعون ثمن كل عمل عدواني.

من جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هيرتسوج، أن بلاده سوف تتحرك لضمان أمن مواطنيها ودعا المجتمع الدولي لإدانة إطلاق الصواريخ.

وكان قد تم إطلاق عدد من صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان على إسرائيل التي ردت بقصف عدة بلدات في جنوب لبنان.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بإطلاق الصواريخ.