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اليوم.. التضامن تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية

آية عامر
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:11 ص

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، قرعة حج الجمعيات الأهلية للموسم الحالي 1444 هجريا - 2023 ميلاديا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلين من كل المحافظات.

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن، لـ"الشروق"، إنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين لجميع المحافظات، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة.

وأعلنت وزارة التضامن، عن فتح باب التقديم 7 مارس الماضي، ليتم غلقه يوم الاثنين الموافق 20 مارس الماضي.


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