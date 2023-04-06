بيسكوف: جيران بيلاروس دول معادية لا يمكن التنبوء بتصرفاتها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تصرفات الدول المجاورة لبيلاروس لا يمكن التنبؤ بها، فهي دول معادية، لذلك لا يمكن لروسيا أن تتخذ موقف المتفرج، هناك حاجة إلى الاحتياطات هناك.

وقال بيسكوف، في تعليق على موضوع الإجراءات الأمنية لدولة الاتحاد، نقلته، اليوم الخميس، وكالة سبوتنيك: "بيلاروس، مثلنا تماما، محاطة بدول معادية للغاية. وبما أننا دولة اتحادية، بطبيعة الحال، لا يمكن لروسيا أن تسيء إلى بيلاروس. إن تصرفات الجيران غير متوقعة للغاية وغير ودية، لذلك، بالطبع، هناك حاجة إلى الاحتياطات هنا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قواعد في أوروبا.

وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحقيقة تثير القلق في الكرملين: "تستوجب".