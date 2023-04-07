ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بحدائق الأهرام

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أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين مخالفة بمعرفة الطب البيطري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت المحافظة، أن هناك عدد من الحملات تشنها مديرية الطب البيطري وحي الهرم على محلات الجزارة والمطاعم والمحلات التجارية بالتنسيق مع شرطة المرافق والتموين والإشغالات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة حملات تمشيط المحال والأسواق والمطاعم من المنتجات والسلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات حفاظا على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.