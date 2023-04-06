الفاينانشال تايمز: حرب أوكرانيا ستحدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

بوتين وجنون الارتياب

ننتقل الى الغارديان وتقرير لآندرو روث وبيوتر ساور بعنوان: "منشق روسي يسلط الضوء على جنون الارتياب لدى بوتين وشبكة قطاراته السرية".

وأعطى ضابط أمن روسي كبير انشق العام الماضي، نظرة ثاقبة نادرة، عن نمط حياة فلاديمير بوتين الذي يتسم بجنون الارتياب، مؤكداً تفاصيل شبكة قطارات سرية ومكاتب متطابقة في مدن مختلفة، وحجر صحي شخصي صارم، وبروتوكولات أمنية متصاعدة، بحسب ما نقلت الغارديان.

قال غليب كاراكولوف، الذي شغل منصب نقيب في خدمة الحماية الفيدرالية، وهي هيئة قوية مكلفة بحماية كبار المسؤولين في روسيا، إن الإجراءات تهدف إلى إخفاء مكان وجود الرئيس الروسي، الذي وصفه بأنه "خائف بشكل مرضي على حياته".

وقال الرجل البالغ من العمر 36 عاماً إنه تم استخدام القطار لأنه "لا يمكن تعقبه على أي مصدر للمعلومات. لقد تم ذلك لأغراض التخفي".

واستعرضت الغارديان مقابلة مع كاراكولوف أجراها مركز "دوسييه سنتر"، وهو جهاز إعلامي سياسي أسسه الملياردير الروسي المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، وأكدت هوية مهندس الاتصالات الروسي الكبير، الذي سافر مع بوتين وساعد في نقل بعض من أكثر رسائله سرية.

وكان كاراكولوف عضواً في "الفريق الميداني" لمديرية الاتصالات الرئاسية الذي يقوم بتشفير رسائل كبار المسؤولين الروس ويقدر أنه سافر في أكثر من 180 رحلة مع كبار المسؤولين. ويعتقد أنه أعلى مسؤول استخباراتي انشق منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بحسب الصحيفة.

وفي المقابلة، وصف كاراكولوف بوتين بأنه "مجرم حرب" وقال لزملائه الضباط إنه عليهم تقديم المعلومات المخفية عن الجمهور الروسي.

وقال: "لقد فقد رئيسنا الاتصال بالعالم الحقيقي. هو يعيش في شرنقة معلومات منذ سنوات، ويقضي معظم وقته في مساكنه التي تسميها وسائل الإعلام على نحو مناسب جداً بالمخابئ. إنه خائف بشكل مرضي على حياته". وأضاف: "إنه لا يقدر سوى حياته الخاصة وحياة عائلته وأصدقائه".

وأكد أن بوتين يعتمد بشكل كبير على المعلومات من التقارير التي تقدمها أجهزته الأمنية. وقال كاراكولوف إن بوتين لا يستخدم الهاتف المحمول أو الإنترنت، ولا يحضر معه أخصائي إنترنت في رحلاته الخارجية. وتابع: "أنه يتلقى المعلومات فقط من أقرب دائرة له، مما يعني أنه يعيش في فراغ معلومات".

ويضيف بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، أن بوتين لا يزال في الحجر الصحي ويطلب من جميع الموظفين الذين يعملون في نفس الغرفة التي يتواجد بها أن يخضعوا أيضاً لحجر صحي لمدة أسبوعين، مما يحد بشدة من عدد الأشخاص الذين لديهم اتصال شخصي معه.

وبينما أثار نظام الحجر الصحي الصارم شائعات عن إصابة بوتين بمرض خطير وقلقه من مضاعفات فيروس كورونا، قال كاراكولوف في المقابلة إنه لم ير أي مؤشرات على أن بوتين كان يعاني من أي مشكلة صحية.

وأشار إلى أن بوتين يستخدم مكاتب متطابقة في سان بطرسبرغ وسوتشي ونوفو أوغاريوفو، وأن الأجهزة السرية تستخدم مواكب مزيفة وطائرات وهمية للتظاهر بأنه يغادر. وقال "هذه خدعة للتشويش على المخابرات الأجنبية في المقام الأول، وثانياً لمنع أي محاولات لاغتياله".