شعبة الدواجن: الوضع لا يبشر بالخير للمنتجين بسبب عدم توافر الأعلاف في السوق المحلية

عبد العزيز السيد: سعر الكتكوت بقى 7 جنيهات بعد ما كان 30 جنيها عشان محدش عايز يربي تاني

استقرت أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أبريل 2023؛ ليسجل سعر الكيلو 70 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الدواجن في محلات التجزئة بين 76 و79 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 165 و175 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 77 و80 جنيها.

وأوضح السيد أن الأسعار تتفاوت فيما بينها باختلاف كل منطقة عن الأخرى وبحسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن على كل تاجر.

وذكر السيد أن سعر العلف (منتج نهائي) ارتفع 2000 جنيها ليسجل خلال تعاملات اليوم 27 ألف جنيها للطن، واستقرت أسعار الذرة عند 20 ألف جنيها، بينما صعدت أسعار الصويا بنحو 1000 جنيها، لتصل إلى 27 ألف جنيها للطن.

وقال السيد إن الوضع لا يبشر بالخير للمنتجين، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف إلا إنها غير متوفرة من الأساس، مضيفا: «سعر الكتكوت بقى 7 جنيهات بعد ما كان بـ30 جنيها عشان محدش عايز يربي تاني».

وناشد السيد الجهات المعنية بضرورة سرعة التدخل في تحديد أسعار عادلة للأعلاف في السوق المحلية، لافتا إلى أن الأسعار الحالية تتجاوز الأسعار العالمية بنسبة قد تصل إلى 90%.

وأضاف السيد أن سعر البيض الأبيض زاد بنحو جنيهين مسجلا 97 جنيها للطبق، مقابل 95 جنيها من باب المزرعة خلال تعاملات أمس، كما ارتفع سعر البيض الأحمر 2 جنيه أيضا عند 98 جنيها للطبق.

ويصل سعر البيض في محلات التجزئة إلى 107 جنيها لطبق البيض الأبيض، و108 جنيها لطبق البيض الأحمر.

ولفت السيد إلى أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار البيض الأبيض طوال الأسبوع الجاري، حتى وصل إجمالي الزيادة 12 جنيها في أسبوع واحد فقط، إلا أنها تباع بأقل من تكلفة إنتاجها بنسبة كبيرة، متوقعا زيادات أخرى في أسعار البيض الفترة المقبلة.