 محافظ الوادي الجديد: فحص 267 حالة مرضية بوحدات العلاج عن بعد - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: فحص 267 حالة مرضية بوحدات العلاج عن بعد

عمرو بحر
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 7:20 م
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة، قدمت خدماتها لـ267 حالة مرضية، وذلك خلال شهر مارس الماضي بمختلف التخصصات الطبية.

وجاء ذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة.

وأشار إلى جهود جميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات، وخصيصًا وحدة مستشفى الداخلة العام، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات بالكشف على 57 حالة.

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