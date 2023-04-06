تقرير: أضرار بقاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا أكبر من فوائده

لم تعد الحجة التي ترددها الولايات المتحدة لوجودها العسكري في سوريا بأنها تعمل على احتواء خطة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي مقبولة، بحسب المحلل الأكاديمي أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي دميرداس.

وجاء الهجوم الإيراني بطائرة مسيرة على القاعدة العسكرية الأمريكية في شمال سوريا والذي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 عسكريين آخرين ليثير التساؤلات حول غرض الوجود العسكري الأمريكي البالغ حوالي 900 جندي هناك.

ويقول الموقف الرسمي الذي يعبر عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن القوات الأمريكية موجودة في سوريا لاحتواء خطر داعش. علاوة على ذلك يقول المسؤولون في واشنطن إنه على الولايات المتحدة البقاء هناك لاحتواء وتقليص النفوذ الإيراني وكذلك حماية إسرائيل.

ويقول الكاتب والمحلل دميرداس الحاصل على دكتوراه العلوم السياسية من جامعة ساوث كارولينا في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية إنه في حين يبدو الهدفان مشروعين فإن الطرق التي تستخدمها واشنطن لتحقيقهما تمثل مشكلة بطبيعتها وسوف تتسبب في المزيد من المشاكل ليس فقط لواشنطن وإنما للمنطقة أيضا.

وأصبح تنظيم داعش يهدد الدول والتنظيمات الإقليمية أكثر مما يهدد الولايات المتحدة، وهو ما يدحض حجة الوجود الأمريكي في سوريا لمواجهته. وبحكم تكوينه فإن تنظيم داعش هو جماعة متطرفة سنية توجه عملياتها وهجماتها بشكل أساسي ضد المسلمين الشيعة في العراق وسوريا. وبالتالي فإنها عدو رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وإيران ووكلائها الشيعة وبخاصة قوات الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في سورية وإيران. معنى ذلك أن محاربة الولايات المتحدة لتنظيم داعش تعزز النفوذ الإيراني تماما كما فعلت عندما أطاحت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وحربها لحركة طالبان الأفغانية المناوئة لإيران والشيعة.

وفي الوقت نفسه فإن كل الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط تعتبر تنظيم داعش خطرا وجوديا عليها، ولها مصلحة في القضاء عليه. ولذلك يمكن للولايات المتحدة التعاون مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في التعامل مع خطر داعش. ومثل هذه الشراكة تحافظ على ظهور القوة الأمريكية في المنطقة دون خطر التورط في مواجهة مباشرة مع خصومها الإقليميين مثل إيران، والتي قد تتحول إلى حرب طويلة جديدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ومن الأخطاء الأمريكية في سوريا، اعتماد وزارة الدفاع الأمريكية بشدة على وحدات حماية الشعب الكردية وأغلب عناصرها من الأكراد الماركسيين، والتي قال عنها وزير الدفاع الأمريكي السابق آش كارتر إنها مرتبطة بشدة بحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية. في الوقت نفسه فإن وحدات حماية الشعب الكردية لا تستطيع مواجهة النفوذ الإيراني لسببين، الأول هو العلاقة الوثيقة التي تربط بين الوحدات وحزب العمال الكردستاني وإيران، والثاني أن واشنطن ارتكبت في سوريا نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أفغانستان، بتبني استراتيجية إعادة بناء الدولة.

ومن المنظور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لا يمكن بقاء مشروع الحكم الذاتي الذي تسعى إليه وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وأنفقت واشنطن مليارات الدولارات على تسليح الوحدات وتسهيل حكمها الذاتي في شمال شرق سوريا. لكن نفوذ الحركة الكردية اليسارية يثير الاستياء في المنطقة ذات الأغلبية العربية السنية وبعض التركمان.

وانخرطت وحدات حماية الشعب التركية في عملية طرد للعرب من المناطق التي استولت عليها من تنظيم داعش مما أثار المزيد من السخط، وبذر بذور المزيد من الصراعات الطائفية. وقالت لاما فقيه كبيرة المستشارية في منظمة العفو الدولية إن الأكراد قاموا بعمليات هدم متعمدة لمنازل المدنيين، وأحرقوا قرى كاملة في بعض الحالات، وشردوا السكان دون أي مبرر عسكري. كما أن الجناح السياسي للوحدات وهو حزب الاتحاد الديمقراطي السوري معروف بملاحقة الأكراد الذين لا يتبنون رؤيته الماوية الجديدة (الشيوعية) للعالم.

ويرى دميرداس أن روبرت بيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو كان على صواب عندما قال إن الاحتلال العسكري وليست المعتقدات الدينية هو المسؤول عن ظهور الانتحاريين والتطرف. وقد اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأن الحرب الأمريكية ضد العراق عام 2003 ساعدت في ظهور داعش.

ويختتم دميرداس تحليله بالقول إن دراسة تداعيات كل التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط على مدى الثلاثين عاما الماضية تنتهي إلى نتيجة واضحة وهي أن أمريكا دمرت كل أعداء إيران الإقليميين بدءا من صدام حسين وحتى تنظيم داعش، حتى أنه يمكن القول إن "أمريكا تخوض معارك إيران في الشرق الأوسط". لذلك يتساءل الرأي العام الأمريكي المرهق من الحروب والصراعات على مدى العقود الماضية، لماذا أصبحت إيران والصين وروسيا أكثر نفوذا في الشرق الأوسط، في حين تفقد الولايات المتحدة نفوذها رغم أنها أنفقت أكثر من 8 تريليونات دولار وخسرت أكثر من 5000 جندي في صراعات المنطقة.