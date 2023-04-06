الرئيس السوري: استقرار العراق سياسيا وأمنيا سينعكس إيجابا على المستوى الإقليمي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن الاستقرار الذي تشهده الساحة العراقية سياسيا وأمنيا سينعكس إيجابا على المستوى الإقليمي، وعلى دور العراق في المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، حيث أشار الرئيس الأسد إلى جوهرية دور العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة نظرا لما يتمتعه به تاريخيا وجغرافيا، ونظرا لمكانة العراق على الساحة الإقليمية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



ومن جانبه، أكد الحكيم أن الحوار مع القيادة السورية يخدم البلدين وهو ضرورة لكل دول المنطقة، منوها بأن خروج سوريا من أزمتها ستكون له نتائج إيجابية على جيرانها من منطلق أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة عموما.



وأشار إلى أن الانفتاح السياسي تجاه سوريا نابع من الوزن الذي تمثله ويحمل في الوقت نفسه مصلحة وفائدة لجميع دول المنطقة وليس فقط لسوريا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد في كل الملفات ولاسيما السياسية والاقتصادية منها.