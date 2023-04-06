البنك المركزي الفرنسي يرفض تخفيف شروط التمويل العقاري

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أكد بنك فرنسا المركزي رفضه لأي تحرك يستهدف تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن بيان للبنك المركزي القول إن تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري يمكن أن يدفع بعض الأسر إلى الحصول على الكثير من القروض طويلة الأجل بفوائد أعلى.

وأضاف أن الوقت الحالي هو الأسوأ بالنسبة لتخفيف شروط الاقتراض لأن فرنسا تعاني بالفعل من أعلى مستويات الدين داخل منطقة اليورو.

في الوقت نفسه، يشير البنك إلى تباطؤ وتيرة نمو قروض التمويل العقاري في فرنسا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

كانت صحيفة ليز إيكو الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة المالية تدرس احتمالات تغيير معايير التمويل العقاري بهدف تخفيف الشروط.