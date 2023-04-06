أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأهلي ينافس نفسه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

الأهلي حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «الأهلي استحق الفوز على غزل المحلة وتحقيق الـ3 نقاط، بعد أن قدم مباراة قوية أمام زعيم الفلاحين، وحقق فوزًا كبيرًا جعله قريبا من التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم».

وأضاف: «الأهلي ينافس نفسه هذا الموسم في بطولة الدوري، بعد أن ابتعد جميع منافسيه إكلينيكيا».

كما تطرق أبو الدهب للحديث عن مواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل، حيث يرى أن الأهلي الأقرب لتحقيق اللقب، مشددًا على أن بيراميدز لن يحقق أي بطولة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، رغم امتلاكه العديد من النجوم.

وأتم: «من وجهة نظري، فريق بيراميدز مجرد أكذوبة كروية، ولن يحقق أي بطولة محلية أو إفريقية هذا الموسم، حيث إن لاعبيه يفتقدون لشخصية البطل، لذلك لن يحقق بطولات».