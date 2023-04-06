يسأل بعض المسلمين أسئلة وجودية، قد لا يجدون إجابتها عند الكثيرين من غير المتخصصين، وتدور تلك الأسئلة عن بدايات الخلق، وأسرار الكون، والحكمة الإلهية من وراء أشياء كثيرة حولنا.

وتستعرض "الشروق" لكم إجابات مبسطة على هذه الأسئلة، خلال شهر رمضان الكريم، عبر سلسلة "أسئلة وجودية"، التي تتضمن أراء علماء المسلمين والأزهر الشريف.

ونقدم لكم في الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة "أسئلة وجودية"، الإجابة على أحد أهم الأسئلة التي تشغل المسلمين، وهو "لماذا نصوم؟".

لماذا نصوم؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بأن الصيام فُرض لحكم عظيمة، منها زيادة التقوى للمسلمين، وتعويد النفس على الصبر والتحمل، ومعرفة قدر نعمة الطعام والشراب، وزيادة صحة للبدن، واشتماله على أنواع من العبادات الكثيرة.

وأجمع المسلمون، على أنَّ صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم؛ كالحيض والنفاس، وكذا رخصة مثل المرض والسفر والكبر.

• علماء بريطانيون يتوصلون لفوائد متعددة للصيام الطويل تخدم الجسم

قد يختلف العلماء، على ضرورة تطبيق عدد ساعات الصيام الإسلامي كعلاج من أعراض مرضية عديدة، ولكنهم اتفقوا على أن الصيام الكامل والتام عن الطعام والشراب لفترات طويلة يحقق ذلك.

وكشفت دراسة علمية، أجراها باحثون بريطانيون، في عام 2012، عن أن الصيام لفترات متواصلة أو تناول نصف مقادير الطعام التي اعتاد الشخص تناولها، قد يعمل على انكماش خلايا الدهن، ويحفز آليات تحطيم الدهون.

وقالت الباحثة كريستا فارادي، إنها أجرت دراستها لكشف تأثيرات الصيام ما بين يوم ويوم على 24 فئر تجارب لأربعة أسابيع، حيث انقسمت إلى مجموعتين، الأولى تناولت 50 % من الغذاء الاعتيادي كل يوم بعد الثاني، والثانية تناولت 75% كل يوم بعد الثاني.

ولاحظ الباحثون، أن الفئران التي اتبعت غذاء صيام كامل، فقدت وزنا وانكمشت الخلايا الدهنية أكثر من الفئران الأخرى التي اتبعت نظام غذاء بمقدار النصف وبمقدار 35٪ بالترتيب، كما أن الدهون الموجودة تحت الجلد وليس دهون البطن تكسرت وتحطمت لكلا المجموعتين أكثر من الفئران التي لم تتبع النظام الغذائي.

وخلصت الدراسة، إلى أن أنظمة الصيام الكاملة والمطورة تحمي وتقي من السمنة والسكري من النوع الثاني، ولكنها لا تحقق فقدان الوزن أو الدهون، واستنتج الباحثون أن الصيام ما بين يوم ويوم مفيد للصحة بتقليل مخاطر الاصابة بالأمراض.

• الصيام يساعد على الشفاء من السرطان ويقي منه

يعتقد الباحثون، أن الصيام قد يجعل الخلايا السرطانية أكثر استجابة للعلاج الكيميائي مع حماية الخلايا الأخرى، وقد يعزز جهاز المناعة للمساعدة في مكافحة السرطان.

وأجرى علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، دراسة أثبتت أن الصيام لمدة 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة بالكامل، وإنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، التي تعتبر خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض المعدية.

ويعتقد الباحثون، أن الصيام بمثابة مفتاح التشغيل، الذي يحفز الخلايا الجذعية على إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، ما يساعد على إعادة بناء جهاز المناعة بالكامل، وحتى لدى كبار السن.

ويقول الدكتور فالتر لونجو، من جامعة جنوب كاليفورنيا، والمشارك في تأليف الدراسة، إن الجسم يتخلص من الخلايا والأنسجة التي تكون تالفة أو قديمة، والأجزاء غير الفعالة خلال الصيام.

وأوضح لونجو، أن الصيام لفترات طويلة، يجبر الجسم على استخدام مخزونه من الجلوكوز، ويكسر جزءا كبيرا من خلايا الدم البيضاء القديمة، وهذا يؤدي لتصنيع خلايا جديدة تزيد المناعة.

وقد تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة للغاية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أنظمة مناعة تالفة، مثل مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج الكيميائي، ويمكن أن يساعدنا عندما نتقدم في السن، عندما تصبح أجهزة المناعة أضعف، مما يصعب من مكافحة العدوى الخفيفة.

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إلى اللقاء في الحلقة السادسة عشرة..