فرنسا تدعو إلى احترام الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس

دعت فرنسا إلى «احترام الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدّسة في القدس»، وذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، مساء أمس الأول الثلاثاء.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلماس، إنّ «باريس تحثّ أيضاً على الامتناع عن أيّ عمل من شأنه أن يزيد العنف»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل عددا منهم.

وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن، اليوم الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في المسجد الأقصى.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على تويتر: «دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك».