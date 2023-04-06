أمريكا تفرض عقوبات ضد عددمن مسؤولي القضاء في جورجيا بسبب فساد كبير

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في نظام القضاء الجورجي بتهمة "فساد كبير".

وقال بلينكن إن الأشخاص الأربعة هم ميخائيل تشينشالادزه وليفان موروسيدزه وإيراكلي شينجيليا وفاليريان تسيرتسفادزه.

وأضاف: " لقد أساء هؤلاء الأفراد استخدام مناصبهم كرؤساء محاكم وأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء في جورجيا، مما قوض سيادة القانون وثقة الجمهور في النظام القضائي في جورجيا".

ولن يتمكن هؤولاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم المباشرون من دخول الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف مع جميع أبناء جورجيا لدعم الديمقراطية وسيادة القانون وستواصل تعزيز المساءلة لمن يسيئون استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف: "نحن نقف مع جميع القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والشجاعة للعمل بنزاهة واستقلالية".

وتراجع في الشهر الماضي، حزب "الحلم الجورجي" الحاكم عن خطط مثيرة للجدل لسن قانون لتصنيف وسائل الإعلام الأجنبية وغيرها من المنظمات على أنها "وكلاء أجانب" في الجمهورية الواقعة في جنوب القوقاز، في أعقاب الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكانت الحكومة الأمريكية قد انتقدت مشروع القانون "المستوحى من الكرملين"، قائلة إن متابعة تنفيذ القانون "ستضر بعلاقات جورجيا مع شركائها الاستراتيجيين وتعرض مستقبل جورجيا الأوروبي الأطلسي للخطر".