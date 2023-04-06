صحة مطروح: تفعيل عيادات الأسنان المسائية فى 4 وحدات صحية

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قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تفعيل عيادات الأسنان المسائية تحت إشراف الدكتور إلراهيم الدميري مدير عام طب الأسنان بوحدة أم الرخم الصحية والمركز الطبي بالسنوسية ووحدة السادات الصحية بمدينة مرسى مطروح، على ان يتم التوسع بباقى المراكز فى الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم العمل بالوحدات يوميا مساءً من الساعة الثانية ظهرا إلي الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أن ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل العيادات المسائية بتخصص طب الأسنان بوحدات الرعاية الصحية الأولية لخدمة أهالي المحافظة وتخفيفا للعبء عن المرضى.