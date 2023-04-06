أستراليا: توجيه اتهام لرجل قام بتهريب مخدر الميثامفيتامين في زجاجات خل

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إن رجلا (43 عاما) من ملبورن اتهم باستيراد 500 لتر من مخدر الميثامفيتامين مخبأة في زجاجات خل أبيض إلى أستراليا.

وأعتقل الرجل أمس الأربعاء، بعد تحقيقات بشأن حاوية شحن منتجات غذائية أرسلت في الأصل من شمال العراق إلى تركيا قبل وصولها إلى ملبورن في أوائل فبراير الماضي.

واكتشفت الشرطة أن 25 برميلا من الشحنة تحتوي على الميثامفيتامين، بحجم إجمالي بلغ 500 لترا من المخدر، المعروف أيضا باسم الجليد أو الثلج لأن بلوراته بيضاء اللون. وقدرت الشرطة قيمة الشحنة في السوق بنحو 6ر41 مليون دولار أسترالي(9ر27 مليون دولار أمريكي).

وتم توجيه اتهام إلى الرجل، الذي زعمت الشرطة أنه مرتبط بالجريمة المنظمة في الشرق الأوسط، باستيراد ومحاولة حيازة كمية تجارية من مخدرات خاضعة للرقابة الحدودية. وتصل العقوبة القصوى لهذه الجرائم إلى السجن مدى الحياة.