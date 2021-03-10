مقتل 3 من عناصر الشرطة الروسية خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في القوقاز

أعلن مصدر أمني روسي، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة ثمانية آخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا في القوقاز.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك»: «قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة، خلال الاشتباكات».

وأفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالجوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا، الليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» إن السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالجوبيك، مضيفا أن المسلحين أبدوا مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن.

وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين.

وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.