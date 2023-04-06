جنود أوكرانيون يصدون هجمات روسية في منطقة باخموت الصناعية

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صد جنود أوكرانيون سلسلة من الهجمات الروسية في منطقة باخموت الصناعية باستخدام المدفعية وقاذفات القنابل، وفقا للقيادة العسكرية في كييف.

وذكرت كييف أن الوحدات الروسية لم تتمكن من إحراز تقدم رغم تفوقها العددي.

وجاء هذا التقرير بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قواته ستواصل القتال من أجل باخموت رغم الوضع "الصعب للغاية" هناك.

وقال خلال زيارته لوارسو "لكننا في باخموت والعدو لا يسيطر على باخموت".

وتحاول روسيا السيطرة على باخموت بمنطقة دونيتسك منذ الصيف الماضي.

وتسيطر موسكو بالفعل على أغلب المدينة وأجزاء من وسطها، لكن الجنود الأوكرانيين ما زالوا يقاومون في الجزء الغربي من المدينة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة.